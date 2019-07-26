Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2019 ore 17:15
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VIABILITÀ DEL 26 LUGLIO 2019 ORE 16:20 CLAUDIO VELOCIA
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMA FIUMICINO E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA
MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA BUFALOTTA E ROMA TERAMO
RIMANENDO IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE LAURENTINA E PONTINA
SULLA CASSIA BIS VEIENTANA UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA VIA DEL PRATO DELLA CORTE E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE ROMA
IN VIA AURELIA SI RALLENTA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
SULLA STATALE PONTINA PER INCIDENTE LUNGHE CODE DA VIA CRISTOFORO COLOMBO E TOR DE CENCI IN DIREZIONE LATINA
MENTRE IN SENSO CONTRARIO FORTI RALLENTAMENTI TRA SPINACETO ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE
IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA
SULLA VIA DEI LAGHI RALLENTAMENTI TRA VIA APPIA E VIALE DI MARINO IN DIREZIONE MARINO
DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE
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