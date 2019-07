Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2019 ore 17:15

VIABILITÀ DEL 26 LUGLIO 2019 ORE 16:20 CLAUDIO VELOCIA

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMA FIUMICINO E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA

MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA PER L’INTENSO TRAFFICO TRA BUFALOTTA E ROMA TERAMO

RIMANENDO IN INTERNA RALLENTAMENTI TRA LE USCITE LAURENTINA E PONTINA

SULLA CASSIA BIS VEIENTANA UN INCIDENTE GENERA LUNGHE CODE TRA VIA DEL PRATO DELLA CORTE E VIA DELLA GIUSTINIANA IN DIREZIONE ROMA

IN VIA AURELIA SI RALLENTA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA

SULLA STATALE PONTINA PER INCIDENTE LUNGHE CODE DA VIA CRISTOFORO COLOMBO E TOR DE CENCI IN DIREZIONE LATINA

MENTRE IN SENSO CONTRARIO FORTI RALLENTAMENTI TRA SPINACETO ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE

IN VIA NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA

SULLA VIA DEI LAGHI RALLENTAMENTI TRA VIA APPIA E VIALE DI MARINO IN DIREZIONE MARINO

DA CLAUDIO VELOCCIA E’ TUTTO ORA UN MESSAGGIO DI CIVILTA STRADALE

Servizio fornito da Astral