Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2019 ore 18:15
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VIABILITÀ DEL 26 LUGLIO 2019 ORE 17:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA ROMA FIUMICINO E ROMANINA IN CARREGGIATA ESTERNA, MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA BUFALOTTA E LA PRENESTINA;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO;
PER CHI VIAGGIA SULL’AURELIA RALLENTAMENTI TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
SULLA PONTINA LUNGHE CODE PER INCIDENTE DA VIA CRISTOFORO COLOMBO E TOR DE CENCI IN DIREZIONE LATINA, E, AVANTI, TRA VIA DI TRIGORIA E POMEZIA SEMPRE IN DIREZIONE LATINA, MENTRE IN SENSO CONTRARIO FORTI RALLENTAMENTI TRA SPINACETO ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE;
INFINE, SULLA NETTUNENSE SI RALLENTA A PAVONA IN PROSSIMITA DELL’INCROCIO CON LA VIA DEL MARE NEI DUE SENSI DI MARCIA;
DA FEDERICO MONTI È TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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