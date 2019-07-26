Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2019 ore 19:15
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VIABILITÀ DEL 26 LUGLIO 2019 ORE 18:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA TRIONFALE E CASAL DEL MARMO E, PROSEGUENDO, TRA ROMA FIUMICINO E LA DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELLA1, MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E LA PRENESTINA;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA LA TANGENZIALE VIA DI TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO;
SULLA PONTINA LUNGHE CODE PER INCIDENTE DA VIA CRISTOFORO COLOMBO E TOR DE CENCI IN DIREZIONE LATINA, E, AVANTI, TRA VIA DI TRIGORIA E POMEZIA SEMPRE IN DIREZIONE LATINA, MENTRE IN SENSO CONTRARIO FORTI RALLENTAMENTI TRA SPINACETO ED IL GRANDE RACCORDO ANULARE;
INFINE, TRAFFICO INTENSO IN TRATTI SALTUARI DELLA NETTUNENSE TRA PAVONA E CAMPOLEONE NEI DUE SENSI DI MARCIA.
DA FEDERICO MONTI È TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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