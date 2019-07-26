Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 26 LUGLIO 2019 ORE 19:20 FEDERICO MONTI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PERMANGONO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LAURENTINA E DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELLA1, MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E CASILINA E TRA TUSCOLANA E APPIA;
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 RALLENTAMENTI TRA VIA FILIPPO FIORENTINI E TOR CERVARA IN DIREZIONE RACCORDO; SEMPRE SULLA A24 MA SUL TRATTO EXTRAURBANO, CODE PER INCIDENTE TRA SETTECAMINI E LUNGHEZZA IN USCITA;
SEMPRE PER UN INCIDENTE CODE SULLA VIA AURELIA TRA VIA AURELIA ANTICA E VIA SPEZI IN USCITA;
SULLA PONTINA FORTI RALLENTAMENTI TRA L’INNESTO CON LA COLOMBO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE LATINA E, AVANTI, LUNGHE CODE PER INCIDENTE TRA POMEZIA SUD E APRILIA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;
INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VITINIA E INFERNETTO DIREZIONE CASTEL FUSANO;
DA FEDERICO MONTI È TUTTO ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.
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