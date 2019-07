Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2019 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 26 LUGLIO 2019 ORE 20:20 FEDERICO MONTI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO:

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE USCITE PER APPIA E DIRAMAZIONE ROMA-SUD DELLA1, MENTRE IN INTERNA SI RALLENTA TRA NOMENTANA E CASILINA E TRA TUSCOLANA E APPIA;

SULL’AUTOSTRADA A24 ROMA-TERAMO ANCORA RALLENTAMENTI A SEGUITO DI UN INCIDENTE ORA RISOLTO TRA VIA DI TOR CERVARA SUL TRATTO URBANO DELLA STESSA FINO A LUNGHEZZA IN DIREZIONE TERAMO;

TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA ROMA-TARQUINIA ALL’ALTEZZA DI TORRIMPIETRA IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA;

SULLA PONTINA CODE PER DIECI CHILOMETRI TRA POMEZIA SUD E APRILIA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA;

INFINE, TRAFFICO INTENSO SULLA LITORANEA TRA LIDO DI OSTIA E ANZIO NELLE DUE DIREZIONI.

ERA L’ULTIMA NOTIZIA, DA FEDERICO MONTI PER OGGI È TUTTO, L’INFOMOBILITA’ AUGURA BUON PROSEGUIMENTO DI SERATA. IN CHIUSURA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE.

