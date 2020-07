Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2020 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 26 LUGLIO 2020 ORE 7.20 FRANCESCO TITOTTO

TRAFFICO REGOLARE, QUESTA MATTINA, SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULLA A1 ROMA NAPOLI TRA IL BIVIO A1 – DIRAMAZIONE ROMA SUD E L’USCITA VALMONTONE IN DIREZIONE NAPOLI.

PRESTARE ATTENZIONE

LEGGERI RALLENTAMENTI AL CASELLO ROMA OVEST SULLA A12 ROMA CIVITAVECCHIA E AL CASELLO ROMA EST SULLA A24 ROMA TERAMO

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

TRENITALIA, IN ACCORDO CON REGIONE LAZIO, HA ISTITUTIO 16 CORSE STRAORDINARIE VERSO I LITORALI LAZIALI NEI WEEKEND DAL 25 LUGLIO AL 9 AGOSTO SULLE LINE FL5 ROMA CIVITAVECCHIA, FL7 ROMA MINTURNO, E FL8 ROMA NETTUNO

