Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2020 ore 08:30

VIABILITÀ DEL 26 LUGLIO 2020 ORE 8.20

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO IL TRAFFICO E’ REGOLARE AD ECCEZIONE DI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA MURATELLA CAUSATI DALLA PRESENZA DI UN CANE SU STRADA

SULLA AURELIA CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA

SUL LITORALE ROMANO RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E TOR VAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA

SU VIA DI PRATICA SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE PRATICA DI MARE

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA LIDO AGGIUNTA UNA CORSA STRAORDINARIA ALLE 8:45 IN PARTENZA DA COLOMBO.

SEMPRE PER LA ROMA LIDO, LA CIRCOLAZIONE SARÀ INTERROTTA, A PARTIRE DALLE ORE 21.30, TRA ACILIA E COLOMBO PER CONSENTIRE LAOVRI DI MANUTENZIONE AI CAVALCAVIA STRADALI

