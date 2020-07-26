Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2020 ore 08:30

di - 26 Luglio 2020 - 8:30

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    VIABILITÀ DEL 26 LUGLIO 2020 ORE 8.20 FRANCESCO TITOTTO
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
    SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO IL TRAFFICO E’ REGOLARE AD ECCEZIONE DI RALLENTAMENTI SUL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA ALTEZZA MURATELLA CAUSATI DALLA PRESENZA DI UN CANE SU STRADA
    SULLA AURELIA CODE TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA
    SUL LITORALE ROMANO RALLENTAMENTI TRA CAMPO ASCOLANO E TOR VAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA
    SU VIA DI PRATICA SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI CASTEL ROMANO IN DIREZIONE PRATICA DI MARE
    PER IL TRASPORTO PUBBLICO
    SULLA FERROVIA REGIONALE ROMA LIDO AGGIUNTA UNA CORSA STRAORDINARIA ALLE 8:45 IN PARTENZA DA COLOMBO.
    SEMPRE PER LA ROMA LIDO, LA CIRCOLAZIONE SARÀ INTERROTTA, A PARTIRE DALLE ORE 21.30, TRA ACILIA E COLOMBO PER CONSENTIRE LAOVRI DI MANUTENZIONE AI CAVALCAVIA STRADALI
    PER IL MOMENTO è TUTTO, UN SALUTO DA FRANCESCO TITOTTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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