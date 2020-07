Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2020 ore 10:30

VIABILITÀ DEL 26 LUGLIO 2020 ORE 10.20 FRANCESCO TITOTTO

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

SULLA A1 ROMA NAPOLI CODE PER INCIDENTE TRA COLLEFERRO E ANAGNI IN DIREZIONE NAPOLI

SULLA AURELIA CODE PER INCIDETE TRA CASAL LUMBROSO E MALAGROTTA IN DIREZIONE LADISPOLI, TRE VEICOLI COINVOLTI IMPEDISCONO IL TRAFFICO SULLA CORSIA DI MARCIA LENTA, ATTUALMENTE SI CIRCOLA SOLO SULLA CORSIA DI SORPASSO

SULLA PONTINA CODE PER INCIDENTE TRA SPINACETO E VIA DI PRATICA VERSO POMEZIA

SI STA IN CODA ANCHE SULLA STATALE APPIA POCO PRIMA DI TERRACINA IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMA

PERMANGONO I RALLENTAMENTI SUL LITORALE ROMANO TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

È TORNATA REGOLARE ALLE 9.55 LA CIRCOLAZIONE FERROVIARIA SULLA LINEA AV ROMA – NAPOLI – SALERNO, RALLENTATA DALLE 7.50 PER UN INCONVENIENTE TECNICO AGLI IMPIANTI DI CIRCOLAZIONE ALL’ALTEZZA DI CASORIA.

I TRENI IN VIAGGIO HANNO SUBÌTO RITARDI FINO A 20 MINUTI.

PER IL MOMENTO è TUTTO, UN SALUTO DA FRANCESCO TITOTTO E AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral