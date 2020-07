Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 26 LUGLIO 2020 ORE 12.20 FRANCESCO TITOTTO

TRAFFICO TORNATO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

SULLA AURELIA PERMANGONO CODE PER INCIDETE ORMAI RISOLTO TRA CASAL LUMBROSO E MALAGROTTA IN DIREZIONE LADISPOLI

SI INTESIFICANO I RALLENTAMENTI SUL LITORALE ROMANO CON CODE A TRATTI TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

CODE ANCHE SULLA LAURENTINA ALL’ALTEZZA DI TOR SAN LORENZO NEI DUE SENSI DI MARCIA E SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DI VIA GENIO CIVILE IN DIREZIONE ANZIO

PER IL RALLY DI ROMA CAPITALE

SONO CHIUSE AL TRAFFICO LA PROVINCIALE 52B CHE DA CAVE SALE A CAPRANICA PRENESTINA

LA PROVINCIALE 59A PASSANTE PER CAPRANICA PRENESTINA FINO A SAN VITO ROMANO

DA QUI CHIUSA LA PROVINCIALE 62A FINO AL BIVIO DI SAN FRANCESCO

CHIUSA ANCHE LA SP63A TRA SAN FRANCESCO ROCCA SANTO STEFANO E SUBIACO

INFINE CHIUSA LA REGIONALE 411 TRA GLI ALTIPIANI DI ARCINAZZO E GUARCINO

CHIUSE ANCHE ALCUNE VIE LIMITROFE,

ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO

