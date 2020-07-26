Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2020 ore 13:30
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VIABILITÀ DEL 26 LUGLIO 2020 ORE 13.20 FRANCESCO TITOTTO
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DI QUESTO ULTIMO AGGIORNAMENTO DELLA MATTINA CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
SI RALLENTA SULLA STATALE APPIA ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, ALBANO LAZIALE E ARICCIA
PERMANGONO FORTI RALLENTAMENTI SUL LITORALE ROMANO CON CODE A TRATTI TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
RALLENTAMENTI ANCHE SU TUTTO IL LITORALE PONTINO
PER IL RALLY DI ROMA CAPITALE
SONO CHIUSE AL TRAFFICO LA PROVINCIALE 52B CHE DA CAVE SALE A CAPRANICA PRENESTINA
LA PROVINCIALE 59A PASSANTE PER CAPRANICA PRENESTINA FINO A SAN VITO ROMANO
DA QUI CHIUSA LA PROVINCIALE 62A FINO AL BIVIO DI SAN FRANCESCO
CHIUSA ANCHE LA SP63A TRA SAN FRANCESCO ROCCA SANTO STEFANO E SUBIACO
INFINE CHIUSA LA REGIONALE 411 TRA GLI ALTIPIANI DI ARCINAZZO E GUARCINO
CHIUSE ANCHE ALCUNE VIE LIMITROFE,
ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO
PER IL TRASPORTO PUBBLICO
LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FERROVIARIA ROMA LIDO SARÀ INTERROTTA, A PARTIRE DALLE ORE 21.30, TRA ACILIA E COLOMBO PER CONSENTIRE LAOVRI DI MANUTENZIONE AI CAVALCAVIA STRADALI
RICORDIAMO INOLTRE CHE TRENITALIA, IN ACCORDO CON REGIONE LAZIO, HA ISTITUTIO 16 CORSE STRAORDINARIE VERSO I LITORALI LAZIALI NEI WEEKEND DAL 25 LUGLIO AL 9 AGOSTO SULLE LINE FL5 ROMA CIVITAVECCHIA, FL7 ROMA MINTURNO, E FL8 ROMA NETTUNO
PER IL MOMENTO è TUTTO, UN SALUTO DA FRANCESCO TITOTTO E ASTRAL INFOMOBILITA’, PRIMO AGGIORNAMENTO DEL POMERIGGIO ALLE 15:20, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
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