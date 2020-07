Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2020 ore 13:30

VIABILITÀ DEL 26 LUGLIO 2020 ORE 13.20 FRANCESCO TITOTTO

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DI QUESTO ULTIMO AGGIORNAMENTO DELLA MATTINA CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

SI RALLENTA SULLA STATALE APPIA ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, ALBANO LAZIALE E ARICCIA

PERMANGONO FORTI RALLENTAMENTI SUL LITORALE ROMANO CON CODE A TRATTI TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

RALLENTAMENTI ANCHE SU TUTTO IL LITORALE PONTINO

PER IL RALLY DI ROMA CAPITALE

SONO CHIUSE AL TRAFFICO LA PROVINCIALE 52B CHE DA CAVE SALE A CAPRANICA PRENESTINA

LA PROVINCIALE 59A PASSANTE PER CAPRANICA PRENESTINA FINO A SAN VITO ROMANO

DA QUI CHIUSA LA PROVINCIALE 62A FINO AL BIVIO DI SAN FRANCESCO

CHIUSA ANCHE LA SP63A TRA SAN FRANCESCO ROCCA SANTO STEFANO E SUBIACO

INFINE CHIUSA LA REGIONALE 411 TRA GLI ALTIPIANI DI ARCINAZZO E GUARCINO

CHIUSE ANCHE ALCUNE VIE LIMITROFE,

ATTIVE DEVIAZIONI SUL POSTO

PER IL TRASPORTO PUBBLICO

LA CIRCOLAZIONE SULLA LINEA FERROVIARIA ROMA LIDO SARÀ INTERROTTA, A PARTIRE DALLE ORE 21.30, TRA ACILIA E COLOMBO PER CONSENTIRE LAOVRI DI MANUTENZIONE AI CAVALCAVIA STRADALI

RICORDIAMO INOLTRE CHE TRENITALIA, IN ACCORDO CON REGIONE LAZIO, HA ISTITUTIO 16 CORSE STRAORDINARIE VERSO I LITORALI LAZIALI NEI WEEKEND DAL 25 LUGLIO AL 9 AGOSTO SULLE LINE FL5 ROMA CIVITAVECCHIA, FL7 ROMA MINTURNO, E FL8 ROMA NETTUNO

PER IL MOMENTO è TUTTO, UN SALUTO DA FRANCESCO TITOTTO E ASTRAL INFOMOBILITA’, PRIMO AGGIORNAMENTO DEL POMERIGGIO ALLE 15:20, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral