Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2020 ore 16:30
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VIABILITÀ DEL 26 LUGLIO 2020 ORE 16.20 WILLIAMS TALARICO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
CODE SULLA PONTINA, TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR
SI RALLENTA SULLA STATALE APPIA ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, ALBANO LAZIALE E ARICCIA
PERMANGONO FORTI RALLENTAMENTI SUL LITORALE ROMANO CON CODE A TRATTI SULLA VIA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
RALLENTAMENTI SULLA STRADA DEL LUNGOMARE TRA FOCEVERDE E RIO MARTINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
PER IL RALLY DI ROMA CAPITALE ATTIVE LIMITAZIONE AL TRAFFICO AL PASSAGGIO DELLE VETTURE ALL’INTERNO DEI COMUNI DI ROCCA DI CAVE, ROCCA SANTO STEFANO E GUARCINO.
ATTENZIONE ANCHE SULLE VIE LIMITROFE
DA WILLIAMS TALARICO E ASTRAL INFOMOBILITA’E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
Servizio fornito da Astral