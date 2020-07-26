Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2020 ore 16:30

di - 26 Luglio 2020 - 16:30

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    VIABILITÀ DEL 26 LUGLIO 2020 ORE 16.20 WILLIAMS TALARICO
    BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
    TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO
    CODE SULLA PONTINA, TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR
    SI RALLENTA SULLA STATALE APPIA ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, ALBANO LAZIALE E ARICCIA
    PERMANGONO FORTI RALLENTAMENTI SUL LITORALE ROMANO CON CODE A TRATTI SULLA VIA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
    RALLENTAMENTI SULLA STRADA DEL LUNGOMARE TRA FOCEVERDE E RIO MARTINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
    PER IL RALLY DI ROMA CAPITALE ATTIVE LIMITAZIONE AL TRAFFICO AL PASSAGGIO DELLE VETTURE ALL’INTERNO DEI COMUNI DI ROCCA DI CAVE, ROCCA SANTO STEFANO E GUARCINO.
    ATTENZIONE ANCHE SULLE VIE LIMITROFE
    DA WILLIAMS TALARICO E ASTRAL INFOMOBILITA’E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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