Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2020 ore 16:30

VIABILITÀ DEL 26 LUGLIO 2020 ORE 16.20 WILLIAMS TALARICO

BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

TRAFFICO REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE AUTOSTRADE DEL TERRITORIO

CODE SULLA PONTINA, TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE EUR

SI RALLENTA SULLA STATALE APPIA ALL’ALTEZZA DI FRATTOCCHIE, ALBANO LAZIALE E ARICCIA

PERMANGONO FORTI RALLENTAMENTI SUL LITORALE ROMANO CON CODE A TRATTI SULLA VIA LITORANEA TRA CASTEL FUSANO E MARINA DI ARDEA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

RALLENTAMENTI SULLA STRADA DEL LUNGOMARE TRA FOCEVERDE E RIO MARTINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

PER IL RALLY DI ROMA CAPITALE ATTIVE LIMITAZIONE AL TRAFFICO AL PASSAGGIO DELLE VETTURE ALL’INTERNO DEI COMUNI DI ROCCA DI CAVE, ROCCA SANTO STEFANO E GUARCINO.

ATTENZIONE ANCHE SULLE VIE LIMITROFE

DA WILLIAMS TALARICO E ASTRAL INFOMOBILITA’E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA CIVILTA’ STRADALE

Servizio fornito da Astral