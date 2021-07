Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2021 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 26 LUGLIO 2021 ORE 07.20 FEDERICO DI LERNIA

INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE DOVE AL MOMENTO ABBIAMO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E ARDEATINA

RIPERCUSSIONI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DOVE, PROPRIO PER LE DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SUL RACCORDO, CI SONO CODE DA TOR VERGATA

INIZIA AD INTENSIFICARSI LA CIRCOLAZIONE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO DOVE ABBIAMO CODE TRA TOGLIATTI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.

SULLA PONTINA CODE A TRATTI SEMPRE PER TRAFFICO TRA APRILIA E SPINACETO IN DIREZIONE ROMA.

