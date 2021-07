Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2021 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 26 LUGLIO 2021 ORE 08.20 FEDERICO DI LERNIA

ASTRAL INFOMOBILITA', UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO

INIZIAMO DALLA A1 FIRENZE ROMA DOVE SI è VERIFICATO UN INCIDENTE TRA UN AUTO E UN PESANTE TRA ATTIGLIANO E ORTE IN DIREZIONE ROMA, PRESTARE ATTENZIONE

SUL RACCORDO ANULARE DOVE AL MOMENTO ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LAURENTINA

IN ESTERNA CODE DALLA ROMA FIUMICINO ALLA PONTINA E PIU AVANTI DALLA CASILINA ALLA NOMENTANA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.

SULLA PONTINA CODE A TRATTI TRA APRILIA E SPINACETO IN DIREZIONE ROMA.

CODE ANCHE SU VIA AURELIA TRA MARINA DI SAN NICOLA E CENTRO TRE DENARI NEI DUE SENSI DI MARCIA

FEDERICO DI LERNIA

Servizio fornito da Astral