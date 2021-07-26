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Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2021 ore 09:15

di - 26 Luglio 2021 - 9:15

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    VIABILITÀ DEL 26 LUGLIO 2021 ORE 08.20 FEDERICO DI LERNIA
    BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    INIZIAMO DALLA A1 FIRENZE ROMA DOVE SI è VERIFICATO UN INCIDENTE TRA UN AUTO E UN PESANTE TRA ATTIGLIANO E ORTE IN DIREZIONE ROMA, PRESTARE ATTENZIONE
    SUL RACCORDO ANULARE DOVE AL MOMENTO ABBIAMO CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E LAURENTINA
    IN ESTERNA CODE DALLA ROMA FIUMICINO ALLA PONTINA E PIU AVANTI DALLA CASILINA ALLA NOMENTANA
    SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-TERAMO CODE TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
    SULLA PONTINA CODE A TRATTI TRA APRILIA E SPINACETO IN DIREZIONE ROMA.
    CODE ANCHE SU VIA AURELIA TRA MARINA DI SAN NICOLA E CENTRO TRE DENARI NEI DUE SENSI DI MARCIA
    DA FEDERICO DI LERNIA PER IL MOMENTO E’ TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’
    Servizio fornito da Astral

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