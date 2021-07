Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2021 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 26 LUGLIO 2021 ORE 12.20 FEDERICO DI LERNIA

INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA PONTINA E LA DIRAMAZIONE ROMA SUD

IN INTERNA CODE A TRATTI TRA LA PRENESTINA E L’APPIA

SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD CODE DA TOR VERGATA AL RACCORDO IN DIREZIONE ROMA

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.

SULLA ROMA FIUMICINO CODE IN COMPLANARE DA CHIAVICHETTA AL RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO

CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA LAURENTINA DA TOR SAN LORENZO ALL’INTERSEZIONE CON VIA LITORANEA NEI DUE SENSI DI MARCIA

CODE PER TRAFFICO INTENSO ANCHE SULLA STESSA VIA LITORANEA DA MARTINA DI ARDEA A COLLE ROMITO NEI DUE SENSI

PER IL TRASPORTO AEREO SEGNALIAMO LO SCOPERO NAZIONALE DEL TRASPORTO AEREO FINO ALLE 20 DI STASERA. CANCELLATI NUMEROSI VOLI. E PREVISTE FASCE DI GARANZIA.

