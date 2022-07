Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2022 ore 08:15

VIABILITÀ DEL 26 LUGLIO 2022 ORE 07.20 FEDERICO ASCANI

CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO

RALLENTAMENTI, A ROMA, SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMASUD E ARDEATINA

MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E COLLATINA

RALLENTAMENTI ANCHE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E LA CASSIA IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST

SULLA PONTINA, CI SONO CODE A TRATTI TRA LA LAURENTINA E POMEZIA E PIU’ AVANTI TRA CASTEL ROMANO E IL RACCORDO, SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

IL TRASPORTO PUBBLICO, ASTRAL E’ SUBENTRATA AD ATAC NELLA GESTIONE DELLE FERROVIE METROMARE (ROMA-LIDO) E ROMA-VITERBO, MENTRE COTRAL HA ASSUNTO LA GESTIONE DEL SERVIZIO

INOLTRE PROSEGUE IL SERVIZIO DELLE LINEE S DI ASTRAL SPA

TUTTAVIA RICORDIAMO CHE, A CAUSA DI EVENTI IN PROGRAMMA IN VIA VENETO

FINO A VENERDI’ 29 LUGLIO, IL PERCORSO DEI BUS DELLA LINEA S13 SUBISCE, NELLA ZONA INTERESSATA, DELLE VARIAIZONI DI PERCORSO, SIA IN DIREZIONE REPUBBLICA, TRA PIAZZALE BRASILE E VIA VENETO, SIA IN DIREZIONE SAXA RUBRA, DA VIA PIEMONTE A PIAZZALE BRASILE.

TUTTI I DETTAGLI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT

