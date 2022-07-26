Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2022 ore 08:15

di - 26 Luglio 2022 - 8:15

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    VIABILITÀ DEL 26 LUGLIO 2022 ORE 07.20 FEDERICO ASCANI
    BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CENTRO
    RALLENTAMENTI, A ROMA, SUL RACCORDO ANULARE IN INTERNA TRA LA DIRAMAZIONE ROMASUD E ARDEATINA
    MENTRE IN ESTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E COLLATINA
    RALLENTAMENTI ANCHE SULLA FLAMINIA TRA IL RACCORDO E LA CASSIA IN DIREZIONE DELLA TANGENZIALE EST
    SULLA PONTINA, CI SONO CODE A TRATTI TRA LA LAURENTINA E POMEZIA E PIU’ AVANTI TRA CASTEL ROMANO E IL RACCORDO, SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
    IL TRASPORTO PUBBLICO, ASTRAL E’ SUBENTRATA AD ATAC NELLA GESTIONE DELLE FERROVIE METROMARE (ROMA-LIDO) E ROMA-VITERBO, MENTRE COTRAL HA ASSUNTO LA GESTIONE DEL SERVIZIO
    INOLTRE PROSEGUE IL SERVIZIO DELLE LINEE S DI ASTRAL SPA
    TUTTAVIA RICORDIAMO CHE, A CAUSA DI EVENTI IN PROGRAMMA IN VIA VENETO
    FINO A VENERDI’ 29 LUGLIO, IL PERCORSO DEI BUS DELLA LINEA S13 SUBISCE, NELLA ZONA INTERESSATA, DELLE VARIAIZONI DI PERCORSO, SIA IN DIREZIONE REPUBBLICA, TRA PIAZZALE BRASILE E VIA VENETO, SIA IN DIREZIONE SAXA RUBRA, DA VIA PIEMONTE A PIAZZALE BRASILE.
    TUTTI I DETTAGLI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT
    DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE, IN CHIUSURA UN MESSAGGIO DI CIVILTA’ STRADALE
    Servizio fornito da Astral

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