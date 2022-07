Viabilità Roma Regione Lazio del 26-07-2022 ore 19:45

VIABILITÀ DEL 26 LUGLIO 2022 ORE 19:20 FEDERICO MONTI

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO CON CODE A TRATTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER L’A24 E L’ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA LA CASILINA E NOMENTANA.

SI PROCEDE POI A RILENTO SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI MALAFEDE VERSO CASTEL FUSANO.

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, RICORDIAMO CHE ASTRAL È SUBENTRATA AD ATAC NELLA GESTIONE DELLE FERROVIE METROMARE (ROMA-LIDO) E ROMA-VITERBO, MENTRE COTRAL HA ASSUNTO LA GESTIONE DEL SERVIZIO.

TUTTI I DETTAGLI SUL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT.

