Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2019 ore 07:30

VIABILITÀ 26 AGOSTO 2019 ORE 07:20 FEDERICO ASCANI

BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL NOSTRO TERRITORIO IL TRAFFICO E’ REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO

QUALCHE PROBLEMA SULLA PONTINA DOVE CI SONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI SPINACETO E TRA CASTEL DI DECIMA E CASTEL ROMANO IN DIREZIONE ROMA

SEMPRE SULLA PONTINA SI SEGNALANO, FINO AL 3 SETTEMBRE PROSSIMO, LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE A CURA DI ANAS, TRA I KM 10+562 E 109+200 SIA IN DIREZIONE ROMA CHE TERRACCINA.

SONO PREVISTE CHIUSURE ALTERNATE DI CORSIA DI MARCIA, CON CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI SVINCOLI E DEVIAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE.

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA TRATTA EXTRAURBANA DELLA ROMA CIVITACASTELLANA VITERBO SOPPRESSI I TRENI -613 (CATALANO ORE 7.15 – ROMA FLAMINIO ORE 8.51) E -602 (ROMA FLAMINIO ORE 13.10 – CATALANO ORE 14.45)

DA FEDERICO ASCANI PER IL MOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral