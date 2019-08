Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2019 ore 09:15

VIABILITÀ 26 AGOSTO 2019 ORE 08:20 FEDERICO ASCANI

BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL NOSTRO TERRITORIO IL TRAFFICO E’ REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO

SOLO RALLENTAMENTI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DI QUES’ULTIMA

RESTA CHIUSA PER ALLAGAMENTO LA SR7 TANGENZIALE DEI CASTELLI NELLE DUE DIREZIONI. IN CORSO LAVORI DI ASTRAL SPA PER IL DEFLUSSO DELL’ACQUA

SULLA PONTINA SI SEGNALANO, FINO AL 3 SETTEMBRE, LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI PROTEZIONE A CURA DI ANAS, TRA I KM 10+562 E 109+200 SIA IN DIREZIONE ROMA CHE TERRACCINA.

SONO PREVISTE CHIUSURE ALTERNATE DI CORSIA DI MARCIA, CON CHIUSURA TEMPORANEA DEGLI SVINCOLI E DEVIAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE.

PER IL MOMENTO È TUTTO DA FEDERICO ASCANI, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral