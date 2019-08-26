Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2019 ore 10:30
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VIABILITÀ 26 AGOSTO 2019 ORE 10:20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
TRAFFICO GHE CONTINUA AD ESSERE REGOLARE IN QUESTE PRIME ORE DEL MATTINO SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI STRADE DEL NOSTRO TERRITORIO
RICORDIAMO CHE RESTA CHIUSA PER ALLAGAMENTO LA SR7 TANGENZIALE DEI CASTELLI NELLE DUE DIREZIONI. IN CORSO LAVORI DI ASTRAL SPA PER IL DEFLUSSO DELL’ACQUA
SULLA PONTINA SI SEGNALANO, FINO AL 3 SETTEMBRE, LAVORI A CURA DI ANAS, TRA I KM 10+562 E 109+200 NELLE DUE DIREZIONI.
PREVISTE CHIUSURE ALTERNATE, CHIUSURE TEMPORANEE DEGLI SVINCOLI E DEVIAZIONI DEL TRAFFICO VEICOLARE.
PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA REGIONALE TERMINI CENTOCELLE DOMANI 27 AGOSTO SARA’ INTERROTTA LA CIRCOLAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE AL CAPOLINEA DI TERMINI. AL POSTO DEI TRENI POTRÀ ESSERE UTILIZZATA LA LINEA BUS 105
PER IL MOMENTO È TUTTO DA FEDERICO ASCANI, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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