Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 26 AGOSTO 2019 ORE 11:20 FEDERICO ASCANI

BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

TRAFFICO CHE CONTINUA AD ESSERE REGOLARE SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL NOSTRO TERRITORIO

SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASILINA TRA LAGHETTO E RACCORDO NEI DUE SENSI DI MARCIA

CODE A TRATTI SULLA PRENESTINA TRA COLLE MONFORTANI E COLLE PRENESTINO NELLE DUE DIREZIONE

RICORDIAMO CHE RESTA CHIUSA PER ALLAGAMENTO LA SR7 TANGENZIALE DEI CASTELLI NELLE DUE DIREZIONI. IN CORSO LAVORI DI ASTRAL SPA PER IL DEFLUSSO DELL’ACQUA

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA REGIONALE TERMINI CENTOCELLE DOMANI 27 AGOSTO SARA’ INTERROTTA LA CIRCOLAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE AL CAPOLINEA DI TERMINI. AL POSTO DEI TRENI POTRÀ ESSERE UTILIZZATA LA LINEA BUS 105

PER IL MOMENTO È TUTTO DA FEDERICO ASCANI, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

