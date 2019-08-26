Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2019 ore 12:30
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VIABILITÀ 26 AGOSTO 2019 ORE 12:20 FEDERICO ASCANI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SULLA PONTINA UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA SPINACETO E RACCORDO IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
SUL RACCORDO E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DEL NOSTRO TERRITORIO IL TRAFFICO CONTINUA AD ESSERE REGOLARE. SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD DELL’A1 TRA TORRENOVA E RACCORDO.
RALLENTAMENTI SULLA CASILINA ALL’ALTEZZA DI FINOCCHIO
CODE A TRATTI SULLA PRENESTINA TRA COLLE MONFORTANI E COLLE PRENESTINO NELLE DUE DIREZIONE
RICORDIAMO INOLTRE CHE RESTA CHIUSA PER ALLAGAMENTO LA SR7 TANGENZIALE DEI CASTELLI NELLE DUE DIREZIONI. IN CORSO LAVORI DI ASTRAL SPA PER IL DEFLUSSO DELL’ACQUA
INFINE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA REGIONALE TERMINI CENTOCELLE DOMANI 27 AGOSTO SARA’ INTERROTTA LA CIRCOLAZIONE PER LAVORI DI MANUTENZIONE AL CAPOLINEA DI TERMINI. AL POSTO DEI TRENI POTRÀ ESSERE UTILIZZATA LA LINEA BUS 105
PER IL MOMENTO È TUTTO DA FEDERICO ASCANI, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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