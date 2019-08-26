Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 26 AGOSTO 2019 ORE 15:20 UMBERTO VERINI
BUON POMERIGGIO E BENVENUTI AL NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA LE USCITE CASILINA E PRENESTINA IN ESTERNA
SULLA PONTINA CODE DA CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE HA COINVOLTO PIÙ VEICOLI ED UN MEZZO PESANTE, AL MOMENTO SI VIAGGIA SU UNA SOLA CORSIA
SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI ROMANI CONCLUSE LE OPERZIONI DI ASTRAL SPA FINALIZZATE AL DEFLUSSO DELL’ACQUA. LA TANGENZIALE È QUINDI NUOVAMENTE AGIBILE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA A1 IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SEGNALIAMO CODE TRA I CASELLI DI ANAGNI E VALMONTONE
RAMMENTIAMO CHE DA OGGI E FINO AL 28 AGOSTO DALLE 22 ALLE 6 DEL MATTINO È CHIUSO IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN DIREZIONE ROMA – CENTRO NEL TRATTO CHE VA DA VIA DELLA MAGLIANA FINO A VIA DEL CAPPELLACCIO
PER IL MOMENTO È TUTTO DA UMBERTO VERINI, ADESSO UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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