Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2019 ore 16:30

VIABILITÀ 26 AGOSTO 2019 ORE 16:20 UMBERTO VERINI

BUON POMERIGGIO E BENVENUTI AL NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

VIABILITÀ NUOVAMENTE FLUIDA SULLA PONTINA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE DOPO LA RISOLUZIONE DELL’NCIDENTE CHE HA VISTO COINVOLTI PIÙ VEICOLI CON UN MEZZO PESANTE

SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI ROMANI CONCLUSE LE OPERZIONI DI ASTRAL SPA FINALIZZATE AL DEFLUSSO DELL’ACQUA. LA TANGENZIALE È QUINDI NUOVAMENTE AGIBILE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA A1 IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SEGNALIAMO CODE IN AUMENTO TRA I CASELLI DI ANAGNI E VALMONTONE

RAMMENTIAMO CHE DA OGGI E FINO AL 28 AGOSTO DALLE 22 ALLE 6 DEL MATTINO È CHIUSO IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN DIREZIONE ROMA – CENTRO NEL TRATTO CHE VA DA VIA DELLA MAGLIANA FINO A VIA DEL CAPPELLACCIO

PER IL MOMENTO È TUTTO DA UMBERTO VERINI, ADESSO UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral