Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2019 ore 18:15

VIABILITÀ 26 AGOSTO 2019 ORE 17:20 UMBERTO VERINI

SUL RACCORDO AL MOMENTO SI SEGNALANO DEI RALLENTAMENTI TRA LE USCITE TUSCOLANA E ARDEATINA IN ESTERNA

SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI ROMANI CONCLUSE LE OPERZIONI DI ASTRAL SPA FINALIZZATE AL DEFLUSSO DELL’ACQUA. LA TANGENZIALE È QUINDI NUOVAMENTE AGIBILE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA A1 IN DIREZIONE DELLA CAPITALE SEGNALIAMO CODE TRA I CASELLI DI ANAGNI E VALMONTONE

SULLA A24 ROMA – TERAMO PER LAVORI SI STA IN CODA ALL’ALTEZZA DI VICOVARO MANDELA IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

RAMMENTIAMO CHE DA OGGI E FINO AL 28 AGOSTO DALLE 22 ALLE 6 DEL MATTINO È CHIUSO IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN DIREZIONE ROMA – CENTRO NEL TRATTO CHE VA DA VIA DELLA MAGLIANA FINO A VIA DEL CAPPELLACCIO

