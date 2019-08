Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2019 ore 19:15

VIABILITÀ 26 AGOSTO 2019 ORE 18:20 UMBERTO VERINI

BUONA SERA E BENVENUTI AL NUOVO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

SUL RACCORDO AL MOMENTO SI SEGNALANO RALLENTAMENTI TRA LE USCITE CECCHIGNOLA ED APPIA IN ESTERNA

SULLA TANGENZIALE DEI CASTELLI ROMANI CONCLUSO L’INTERVENTO DI ASTRAL SPA FINALIZZATO AL DEFLUSSO DELL’ACQUA. LA TANGENZIALE È QUINDI NUOVAMENTE AGIBILE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA A1 IN DIREZIONE DELLA CAPITALE PERMANGONO LE CODE TRA I CASELLI DI FERENTINO E VALMONTONE

RAMMENTIAMO CHE DA OGGI E FINO AL 28 AGOSTO DALLE 22 ALLE 6 DEL MATTINO È CHIUSO IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IN DIREZIONE ROMA – CENTRO NEL TRATTO CHE VA DA VIA DELLA MAGLIANA FINO A VIA DEL CAPPELLACCIO

PER IL MOMENTO È TUTTO DA UMBERTO VERINI, ADESSO UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral