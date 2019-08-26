Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2019 ore 19:45
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VIABILITÀ 26 AGOSTO 2019 ORE 19:20 UMBERTO VERINI
BUONA SERA E BENVENUTI AL PENULTIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
CODE PER INCIDENTE SUL RACCORDO TRA LE USCITE APPIA E TUSCOLANA IN ESTERNA
SULLA PONTINA CODE A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA IN DIREZIONE LATINA
INCIDENTE CON CODE ANCHE SULLA A1 ROMA – NAPOLI TRA FROSINONE E FERENTINO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE. I RALLENTAMENTI CONTINUANO POI TRA IL CASELLO DI ANAGNI E QUELLO DI VALMONTONE
LA TANGENZIALE DEI CASTELLI ROMANI CONCLUSO L’INTERVENTO DI ASTRAL SPA È NUOVAMENTE AGIBILE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
RAMMENTIAMO CHE DA OGGI E FINO AL 28 AGOSTO DALLE 22 ALLE 6 DEL MATTINO È CHIUSO IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA PER MANUTENZIONE IN DIREZIONE ROMA – CENTRO NEL TRATTO CHE VA DA VIA DELLA MAGLIANA FINO A VIA DEL CAPPELLACCIO
PER IL MOMENTO È TUTTO DA UMBERTO VERINI, ADESSO UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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