Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2019 ore 20:30
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VIABILITÀ 26 AGOSTO 2019 ORE 20:20 UMBERTO VERINI
BENVENUTI ALL’ULTIMO APPUNTAMENTO QUOTIDIANO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
LA VIABILITÀ RISULTA FLUIDA SU TUTTE SULLE PRINCIPALI STRADE DELLA REGIONE
PERMANGONO CODE SULLA A1 ROMA – NAPOLI IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TRA I CASELLI DI ANAGNI E VALMONTONE
CONTINUIAMO CON LA TANGENZIALE DEI CASTELLI ROMANI CHE UNA VOLTA CONCLUSO L’INTERVENTO DI ASTRAL SPA È NUOVAMENTE AGIBILE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
RAMMENTIAMO CHE DA OGGI E FINO AL 28 AGOSTO DALLE 22 ALLE 6 DEL MATTINO È CHIUSO IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA PER MANUTENZIONE IN DIREZIONE ROMA – CENTRO NEL TRATTO CHE VA DA VIA DELLA MAGLIANA FINO A VIA DEL CAPPELLACCIO
PER IL MOMENTO È TUTTO DA UMBERTO VERINI, ADESSO UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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