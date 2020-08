Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2020 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 26 AGOSTO 2020 ORE 7.20 ALESSIO CONTI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

APRIAMO CON LA CHIUSURA DI VIA BELMONTE IN SABINA E VIA D’AQUINO A CENTRALE DEL LATTE IN DIREZIONE DEL RACCORDO A CAUSA DELL’INCENDIO DIVAMPATO IERI SERA. IN CORSO LA PULIZIA DELLA STRADA.

PER EFFETTO IN ZONA INCOLONNAMENTI SULLA NOMENTANA BIS E SULLA PALOMBARESE DA VIA MARCO SIMONE IN DIREZIONE DELLA NOMENTANA

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CI SONO CODE IN INGRESSO A ROMA DA VIA FIORENTINI PER DIFFICOLTà D’IMMISSIONE SULLA TANGENZIALE EST DI ROMA IN DIREZIONE SAN GIOVANNI A CAUSA DEI LAVORI IN CORSO

PER QUANTO AL TRASPORTO PUBBLICO SONO STATE RIMODULATE LE PARTENZE DELLA FERROVIA REGIONALE ROMA LIDO

LE PROSSIME DA SAN PAOLO ALLE 7.30, DA COLOMBO 7.30 -7.45- 8.00 -8.15.

IN CHIUSURA, IN MERITO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO AGLI UTENTI DEL TRASPORTO PUBBLICO DI INDOSSARE LA MASCHERINA E RISPETTARE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI ALMENO UN METRO

DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITA'

Servizio fornito da Astral