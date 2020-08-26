Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2020 ore 09:15
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VIABILITÀ DEL 26 AGOSTO 2020 ORE 9.20 ALESSIO CONTI
BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
APRIAMO
COL TRATTO URBANO DELL’A24 RIMOSSO L’INCIDENTE A FIORENTINI, TRAFFICO REGOLARE IN INGRESSO A ROMA, RESTA SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO ALL’ALTEZZA DELLA TANGENZIALE PER DIFFICOLTÀ D’IMMISSIONE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI A CAUSA DEI LAVORI IN CORSO
ANCORA CHIUSE IN ZONA CENTRALE DEL LATTE, VIA D’AQUINO E VIA BELMONTE IN SABINA IN DIREZIONE DEL RACCORDO A CAUSA DELL’INCENDIO DIVAMPATO IERI SERA. IN CORSO LA PULIZIA DELLA STRADA.
PER EFFETTO IN ZONA INCOLONNAMENTI SULLA NOMENTANA BIS E SULLA PALOMBARESE DA VIA MARCO SIMONE IN DIREZIONE DELLA NOMENTANA
TRAFFICO INTENSO SU VIA MARCO SIMONE E VIA CASAL BIANCO PER IMMETTERSI SULLA TIBURTINA
SULL’APPIA IN INGRESSO A ROMA CODE DA VIA DEI LAGHI A VIA DI CIAMPINO PER IL TRAFFICO INTENSO CREATO ANCHE DALLE CODE AL DRIVE IN DELL’ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE
CI SPOSTIAMO NEL TERRITORIO DI LATINA
SULLA PONTINA ANCORA ATTIVO L’INCIDENTE AL KM 61+500
CI SONO CODE TRA BORGO MONTELLO E PRATO CESARINA IN DIREZIONE DI LATINA
E CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI COMUNICARE ALLE AUTORITA’ SANITARIE IL RIENTRO IN ITALIA PER CHI PROVIENE DA GRECIA, SPAGNA, CROAZIA E MALTA OPPURE, ENTRO 48 ORE, ESEGUIRE IL TAMPONE E RIMANERE ISOLATI PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE FINO ALL’ESITO DELLO STESSO;
PER CHI RIENTRA NELLA REGIONE LAZIO DALLA SARDEGNA È CONSENTITO IL RICORSO AL TAMPONE PRESSO LE SEDI DEI “DRIVE-IN”,
L’ELENCO E’ CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT
DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral