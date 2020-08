Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2020 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 26 AGOSTO 2020 ORE 12.20 ALESSIO CONTI

BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;

APRIAMO

CON UN INCIDENTE IN A1 FIRENZE ROMA

CI SONO 8 KM DI CODE TRA DIR. ROMA NORD E PONZANO VERSO FIRENZE AL MOMENTO IL TRAFFICO È BLOCCATO E GENERA CODE ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA NORD DALLA BARRIERA DI ROMA NORD.

PER CHI PROVIENE DALL’A24 SI CONSIGLIA USCITA A FIANO ROMANO CON RIENTRO IN AUTOSTRADA A PONZANO

CI SPOSTIAMO SULL’A24 ROMA TERAMO, TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA CI SONO CODE PER LAVORI NELLE DUE CARREGGIATE ALL’ALTEZZA DELLE GALLERIE

A ROMA ANCORA CHIUSE IN ZONA CENTRALE DEL LATTE, VIA D’AQUINO E VIA BELMONTE IN SABINA IN DIREZIONE DEL RACCORDO A CAUSA DELL’INCENDIO DIVAMPATO IERI SERA. IN CORSO LA PULIZIA DELLA STRADA.

PER EFFETTO IN ZONA INCOLONNAMENTI SULLA NOMENTANA DA COLLEVERDE AL RACCORDO IN DIREZIONE DI ROMA

CI SPOSTIAMO NEL BASSO LAZIO A FORMIA INCOLONNAMENTI IN ENTRATA ALLA ROTATORIA DEL LUNGO MARE SU APPI, VIA APPIA LATO NAPOLI E VIA DOMITIANA. CODE ANCHE SU LUNGOMARE REPUBBLICA DALLA TORRE DI MOLA A PIAZZALE AMERIGO VESPUCCI

E CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI COMUNICARE ALLE AUTORITA’ SANITARIE IL RIENTRO IN ITALIA PER CHI PROVIENE DA GRECIA, SPAGNA, CROAZIA E MALTA OPPURE, ENTRO 48 ORE, ESEGUIRE IL TAMPONE E RIMANERE ISOLATI PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE FINO ALL’ESITO DELLO STESSO;

PER CHI RIENTRA NELLA REGIONE LAZIO DALLA SARDEGNA È CONSENTITO IL RICORSO AL TAMPONE PRESSO LE SEDI DEI “DRIVE-IN”,

L’ELENCO E’ CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT

DA ALESSIO CONTI E ASTRAL INFOMOBILITA’PER IL MOMENTO E’ TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

