Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2020 ore 20:30
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VIABILITÀ DEL 26 AGOSTO 2020 ORE 20.20 FEDERICO ASCANI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO;
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULL’A24 ROMA-TERAMO TRA SETTECAMINI E RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA
SEMPRE SULL’A24 CODE TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA PER LAVORI NELLE DUE CARREGGIATE ALL’ALTEZZA DELLE GALLERIE
CI SPOSTIAMO PIU’ A NORD SULL’AURELIA DOVE CI SONO CODE TRA TORRIMPIETRA E VALCANNETO IN DIREZIONE LADISPOLI
SULLA LITORANEA INVECE CODE A TRATTI TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAJANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA
ANCHE SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO E VIA DEI RUTULI IN DIREZIONE LATINA
E CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI COMUNICARE ALLE AUTORITA’ SANITARIE IL RIENTRO IN ITALIA PER CHI PROVIENE DA GRECIA, SPAGNA, CROAZIA E MALTA OPPURE, ENTRO 48 ORE, ESEGUIRE IL TAMPONE E RIMANERE ISOLATI PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE FINO ALL’ESITO DELLO STESSO;
PER CHI RIENTRA NELLA REGIONE LAZIO DALLA SARDEGNA È CONSENTITO IL RICORSO AL TAMPONE PRESSO LE SEDI DEI “DRIVE-IN”,
L’ELENCO E’ CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT
DA FEDERICO ASCANI E ASTRAL INFOMOBILITA’ PER OGGI E’ TUTTO, GRAZIE PER L’ASCOLTO E BUONA SERATA, CONCLUDIAMO CON UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral