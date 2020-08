Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2020 ore 20:30

VIABILITÀ DEL 26 AGOSTO 2020 ORE 20.20 FEDERICO ASCANI

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULL’A24 ROMA-TERAMO TRA SETTECAMINI E RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE ROMA

SEMPRE SULL’A24 CODE TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA PER LAVORI NELLE DUE CARREGGIATE ALL’ALTEZZA DELLE GALLERIE

CI SPOSTIAMO PIU’ A NORD SULL’AURELIA DOVE CI SONO CODE TRA TORRIMPIETRA E VALCANNETO IN DIREZIONE LADISPOLI

SULLA LITORANEA INVECE CODE A TRATTI TRA CAMPO ASCOLANO E TORVAJANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA

ANCHE SULLA PONTINA RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO E VIA DEI RUTULI IN DIREZIONE LATINA

E CON RIFERIMENTO ALL’EMERGENZA SANITARIA IN CORSO, RICORDIAMO L’OBBLIGO DI COMUNICARE ALLE AUTORITA’ SANITARIE IL RIENTRO IN ITALIA PER CHI PROVIENE DA GRECIA, SPAGNA, CROAZIA E MALTA OPPURE, ENTRO 48 ORE, ESEGUIRE IL TAMPONE E RIMANERE ISOLATI PRESSO LA PROPRIA ABITAZIONE FINO ALL’ESITO DELLO STESSO;

PER CHI RIENTRA NELLA REGIONE LAZIO DALLA SARDEGNA È CONSENTITO IL RICORSO AL TAMPONE PRESSO LE SEDI DEI “DRIVE-IN”,

L’ELENCO E’ CONSULTABILE SUL SITO SALUTELAZIO.IT

