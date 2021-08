Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2021 ore 07:30

VIABILITÀ DEL 26 AGOSTO 2021 ORE 07:20 FEDERICO MONTI

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

CIRCOLAZIONE AL MOMENTO REGOLARE SU TUTTO IL TERRITORIO. SEGNALIAMO SOLO QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASSIA BIS TRA LO SVINCOLO PER FORMELLO E LA VIA CESANESE IN DIREZIONE VITERBO.

TRAFFICO IN AUMENTO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ALL’ALTEZZA DI PORTONACCIO, IN USCITA;

CHIUSA LA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA MALAFEDE A SEGUITO DI INCIDENTE: TRAFFICO DEVIATO SU VIA DI MALAFEDE.

RICORDIAMO INFINE CHE A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO AL CAVALCAVIA SULLA SALARIA PROSEGUE LA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA NEI DUE SENSI DI MARCIA, CIRCOLAZIONE DEVIATA SULLE COMPLANARI LATERALI.

DA FEDERICO MONTI ALMOMENTO È TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE.

Servizio fornito da Astral