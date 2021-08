Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2021 ore 08:45

VIABILITÀ DEL 26 AGOSTO 2021 ORE 08:20 FEDERICO MONTI

CIRCOLAZIONE AL MOMENTO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DEL TERRITORIO.

CHIUSA LA CRISTOFORO COLOMBO ALL’ALTEZZA DI VIA MALAFEDE A SEGUITO DI INCIDENTE: TRAFFICO DEVIATO SU VIA DI MALAFEDE.

PER QUANTO RIGUARDA ILTRASPORTO PUBBLICO, SULLA ROMA-CIVITA CASTELLANA-VITERBO I TRENI VERSO FLAMINIO NON EFFETTUANO LA FERMATA AD ACQUA ACETOSA PER LAVORI DI MANUTENZIONE. SI CONSIGLIA DI SCENDERE A EUCLIDE E PRENDERE IL TRENO PER VITERBO.

RICORDIAMO INFINE CHE A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO AL CAVALCAVIA SULLA SALARIA PROSEGUE LA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA NEI DUE SENSI DI MARCIA, CIRCOLAZIONE DEVIATA SULLE COMPLANARI LATERALI.

