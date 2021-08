Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2021 ore 18:15

VIABILITÀ DEL 26 AGOSTO 2021 ORE 18:20 FEDERICO ASCANI

BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE A TRATTI TRA LA PONTINA E LA TUSCOLANA IN ESTERNA

SULLA PONTINA CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA

SULL’A1 FIRENZE ROMA CODE PER LAVORI TRA BIVIO DIRAMAZIONE ROMA NORD E PONZANO ROMANO FIRENZE. ATTIVO RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA

SU VIA DI PORTA MEDAGLIA PER INCENDIO, STRADA CHIUSA TRA VIA ARDEATINA E BOSCHETTO CENCI NELLE DUE DIREZIONI

SEGNALIAMO TUTTAVIA RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA, TRA CAPOCOTTA E TORVAJANICA NELLE DUE DIREZIONI;

TRAFFICO INTENSO ANCHE IN TRATTI SALTUARI DELLA FLACCA IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI DI SPERLONGA, GAETA E FORMIA.

RICORDIAMO INFINE CHE A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO AL CAVALCAVIA SULLA SALARIA PROSEGUE LA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA NEI DUE SENSI DI MARCIA, CIRCOLAZIONE DEVIATA SULLE COMPLANARI LATERALI.

DA FEDERICO ASCANI AL MOMENTO È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral