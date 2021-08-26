Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2021 ore 19:45
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VIABILITÀ DEL 26 AGOSTO 2021 ORE 19:20 FEDERICO ASCANI
BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE PER INCIDENTE TRA BUFALOTTA E NOMENTANA IN CARREGGIATA INTERNA
ANCHE SULLA SALARIA CODE PER INCIDENTE TRA ORNARO BASSO E SAN GIOVANNI REATINO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA PONTINA CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL DI DECIMA IN DIREZIONE ROMA
SU VIA DI PORTA MEDAGLIA PER INCENDIO, STRADA CHIUSA TRA VIA ARDEATINA E BOSCHETTO CENCI NELLE DUE DIREZIONI
RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA, TRA CAPOCOTTA E TORVAJANICA NELLE DUE DIREZIONI;
TRAFFICO INTENSO ANCHE IN TRATTI SALTUARI DELLA FLACCA IN PROSSIMITÀ DEI CENTRI ABITATI DI SPERLONGA, GAETA E FORMIA.
RICORDIAMO INFINE CHE A SEGUITO DI DANNEGGIAMENTO AL CAVALCAVIA SULLA SALARIA PROSEGUE LA CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE ALL’ALTEZZA DI VILLA SPADA NEI DUE SENSI DI MARCIA, CIRCOLAZIONE DEVIATA SULLE COMPLANARI LATERALI.
DA FEDERICO ASCANI AL MOMENTO È TUTTO, A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.
Servizio fornito da Astral