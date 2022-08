Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2022 ore 12:30

VIABILITÀ DEL 26 AGOSTO 2022 ORE 12:20 FLAVIA DONDOLINI

UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO.

APRIAMO CON UN INCIDENTE, SULLA PROVINCIALE 34 TURANENSE, IN PROVINCIA DI RIETI. IL SINISTRO E’ AVVENUTO ALL’ALTEZZA DEL KM 39+500 AL CONFINE CON L’ABRUZZO, AL MOMENTO CI SONO CODE NEI DUE SENSI DI MACIA.

SEMPRE PER UN INCIDENTE SULLA VIA ARDEATINA CODE NEI DUE SENSI DI MARCIA ALL’ALTEZZA DI LAVINIO LIDO DI ENEA.

ANCORA DISAGI PER CHI VIAGGIA SULLA A12 IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA. INCOLONNAMENTI TRA TORRIMPIETRA E CERVETERI PER UN CANTIERE IN CORSO, NEI PRESSI DEL KM25 CIRCA

LAVORI CHE SI STANNO SVOLGENDO ANCHE SULL’A1 ROMA FIRENZE TRA MAGLIANO SABINA E ORTE DOVE SI SEGNALANO FORTI RALLENTAMENTI IN DIREZIONE FIRENZE

PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

E’ ANCORA SOSPESO IL SERVIZIO DELLA ROMA VITERBO, PER ALCUNE OPERAZIONI TECNICHE SULLA LINEA.

I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE CANCELLAZIONI, LIMITAZIONI DI PERCORSO E SOSTITUZIONI CON BUS TRA CAPRANICA E VITERBO PORTA FIORENTINA.

DA FLAVIA DONDOLINI E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO.

Servizio fornito da Astral