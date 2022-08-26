Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2022 ore 15:30

di - 26 Agosto 2022 - 15:30

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    VIABILITÀ DEL 26 AGOSTO 2022 ORE 15:20 MARCO CILUFFO
    UN SALUTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’
    UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
    VIABILITA’ AL MOMENTO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE
    E SULLE MAGGIORI CONSOLARI DELLA CAPITALE
    MA NELLA GIORNATA DI OGGI è PREVISTO TRAFFICO INTENSO
    DA CONTROESODO DA BOLLINO ROSSO
    QUINDI PRESTARE ATTENZIONE SULLE MAGGIORI
    AUTOSTRADE DELLA REGIONE
    PER CHI è IN VIAGGIO SULL A1 NAPOLI ROMA
    UN INCIDENTE è LA CAUSA DI CODE
    PRIMA DEL CASELLO DI FROSINONE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
    PASSIAMO AL TRASPORTO CAPITOLINO
    IL VENERDÌ E SABATO, LE METROPOLITANE SEGUONO L’ORARIO PROLUNGATO, CON LE ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA ALL’1,30 DI NOTTE.  
    RICORDIAMO CHE SULLA METRO A
    PER CONSENTIRE I LAVORI SERALI
    DALLA DOMENICA AL GIOVEDÌ ULTIME PARTENZE
    DAI CAPOLINEA ALLE ORE 21.00
    POI SONO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
    INFINE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
    RIMANE SOSPESO IL SERVIZIO DELLA ROMA VITERBO, PER ALCUNE OPERAZIONI TECNICHE SULLA LINEA.
    I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE CANCELLAZIONI, LIMITAZIONI DI PERCORSO E SOSTITUZIONI CON BUS TRA CAPRANICA E VITERBO PORTA FIORENTINA
    DA MARCO CILUFFO È TUTTO,
    GRAZIE DELL’ASCOLTO
    A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.
    Servizio fornito da Astral

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