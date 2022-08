Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2022 ore 15:30

VIABILITÀ DEL 26 AGOSTO 2022 ORE 15:20 MARCO CILUFFO

VIABILITA’ AL MOMENTO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE

E SULLE MAGGIORI CONSOLARI DELLA CAPITALE

MA NELLA GIORNATA DI OGGI è PREVISTO TRAFFICO INTENSO

DA CONTROESODO DA BOLLINO ROSSO

QUINDI PRESTARE ATTENZIONE SULLE MAGGIORI

AUTOSTRADE DELLA REGIONE

PER CHI è IN VIAGGIO SULL A1 NAPOLI ROMA

UN INCIDENTE è LA CAUSA DI CODE

PRIMA DEL CASELLO DI FROSINONE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

PASSIAMO AL TRASPORTO CAPITOLINO

IL VENERDÌ E SABATO, LE METROPOLITANE SEGUONO L’ORARIO PROLUNGATO, CON LE ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA ALL’1,30 DI NOTTE.

RICORDIAMO CHE SULLA METRO A

PER CONSENTIRE I LAVORI SERALI

DALLA DOMENICA AL GIOVEDÌ ULTIME PARTENZE

DAI CAPOLINEA ALLE ORE 21.00

POI SONO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.

INFINE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO

RIMANE SOSPESO IL SERVIZIO DELLA ROMA VITERBO, PER ALCUNE OPERAZIONI TECNICHE SULLA LINEA.

I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE CANCELLAZIONI, LIMITAZIONI DI PERCORSO E SOSTITUZIONI CON BUS TRA CAPRANICA E VITERBO PORTA FIORENTINA

