Viabilità Roma Regione Lazio del 26-08-2022 ore 15:30
Più informazioni su
VIABILITÀ DEL 26 AGOSTO 2022 ORE 15:20 MARCO CILUFFO
UN SALUTO DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITA’
UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO
VIABILITA’ AL MOMENTO REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE
E SULLE MAGGIORI CONSOLARI DELLA CAPITALE
MA NELLA GIORNATA DI OGGI è PREVISTO TRAFFICO INTENSO
DA CONTROESODO DA BOLLINO ROSSO
QUINDI PRESTARE ATTENZIONE SULLE MAGGIORI
AUTOSTRADE DELLA REGIONE
PER CHI è IN VIAGGIO SULL A1 NAPOLI ROMA
UN INCIDENTE è LA CAUSA DI CODE
PRIMA DEL CASELLO DI FROSINONE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE
PASSIAMO AL TRASPORTO CAPITOLINO
IL VENERDÌ E SABATO, LE METROPOLITANE SEGUONO L’ORARIO PROLUNGATO, CON LE ULTIME CORSE DAI CAPOLINEA ALL’1,30 DI NOTTE.
RICORDIAMO CHE SULLA METRO A
PER CONSENTIRE I LAVORI SERALI
DALLA DOMENICA AL GIOVEDÌ ULTIME PARTENZE
DAI CAPOLINEA ALLE ORE 21.00
POI SONO ATTIVI BUS SOSTITUTIVI.
INFINE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO
RIMANE SOSPESO IL SERVIZIO DELLA ROMA VITERBO, PER ALCUNE OPERAZIONI TECNICHE SULLA LINEA.
I TRENI REGIONALI POSSONO SUBIRE CANCELLAZIONI, LIMITAZIONI DI PERCORSO E SOSTITUZIONI CON BUS TRA CAPRANICA E VITERBO PORTA FIORENTINA
DA MARCO CILUFFO È TUTTO,
GRAZIE DELL’ASCOLTO
A SEGUIRE UN MESSAGGIO SULLA CIVILTÀ STRADALE.
Servizio fornito da Astral