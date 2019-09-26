Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ 26 SETTEMBRE 2019 ORE 07:20 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO PRIMO APPUNTAMENTO CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO CODE E RALLENTAMENTI TRA LA PRENESTINA E LA CENTRLE DEL LATTE, PASSANDO IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA LA CASILINA E L’ARDEATINA
SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO CODE TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST INDIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE
CODE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA ED IL RACCORO PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE IN ESSO
SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA CASTEL DI DECIMA E VIA DI VALLERANO IN DIREZIONE DEL RACCORDO, SEMPRE SULLA PONTINA TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE ALL’ALTEZZA DI POMEZIA E TRA CASTEL ROMANO E VIA PRATICA
PASSIAMO ALLA FLAMINIA DOVE VI SONO INCOLLONNAMENTI IN DIREZIONE DEL CENTRO TRA IL RACCORDO E VIA DEI DUE PONTI
ED INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO PREVISTO PER OGGI TRA LE ORE 10.00 E LE ORE 12.00 UNO SCIOPERO GENERALE SULLE RETI ATAC, COTRAL E TPL.
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO E TUTTO, ORA UN MESSAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
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