Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2019 ore 08:15

PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA DISAGI TRA CASILINA E APPIA PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO TRAOVIAMO CODE TRA LA BUFALOTTA E LA TIBURTINA, PASSIAMO ALLA CARREGGAITA ESTERNA DOVE VI SONO CODE PER INCIDENTE TRA LA CASSIA BIS E LA CASSIA PI AVANTI A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO VI SONO RALLENTAMENTI E CODE TRA VIA CASL DEL MARMO E AURELIA, TRA LA PISANA E LA VIA DEL MARE E TRA PRENESTINA E TIBURTINA

SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO IL TRAFFICO INCOLONNATO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE

TRAFFICO RALLENTATO SULLA ROMA-FIUMICINO TRA IL RACCORDO E PARCO DI MEDICI IN DIREZIONE DEL CENTRO E TRA L’ALSA DEL TEVERE E VIA DEL CAPPELLACCIO

SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA DOVE CONTINUANO I DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN DIREZIONE DEL RACCORDO SI SEGNALANO CODE A TRATTI TRA CASTEL DI DECIMA E VIA DI VALLERANO

PASSIAMO ALLA FLAMINIA DOVE VI SONO CODE IN DIREZIONE DEL CENTRO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI

SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TROVIAMO CODE SULLAPPIA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO E VIA DELLE CAPANNELLE E SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA

ED INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO PREVISTO PER OGGI TRA LE ORE 10.00 E LE ORE 12.00 UNO SCIOPERO GENERALE SULLE RETI ATAC, COTRAL E TPL.

