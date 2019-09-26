Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2019 ore 08:45
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VIABILITÀ 26 SETTEMBRE 2019 ORE 08.35 TOMMASO RENZI
BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE IN CARREGGIATA INTERNA UN INCIDENTE PROVOCA DISAGI TRA PRENESTINA E APPIA PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO TRAOVIAMO CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E LA TIBURTINA, PASSIAMO ALLA CARREGGAITA ESTERNA DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI ALL’ALTEZZA DELLA CASSIA, ATTUALMENTE IL TRAFFICO E REGOLARE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA, PROSEGUENDO IN ESTERNA TROVAMO CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO TRA BOCCEA E LA VIA DEL MARE TRA PRENESTINA E TIBURTINA E TRA SALARIA E CASSIA BIS
SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO IL TRAFFICO INCOLONNATO TRA SETTECAMINI E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE ED IN SENSO OPPOSTO TRA TOR CERVARA ED IL RACCORDO
RALLENTAMENTI E CODE SULLA ROMA-FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DEL CENTRO
SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA DOVE CONTINUANO I DISAGI A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA IN DIREZIONE DEL RACCORDO SI SEGNALANO CODE TRA CASTEL DI DECIMA E VIA DI VALLERANO
PASSIAMO ALLA FLAMINIA DOVE VI SONO CODE IN DIREZIONE DEL CENTRO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI
SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TROVIAMO CODE SULLAPPIA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO ED IL RACCORDO SULLA COLOMBO TRA VIA WOLF FERRARI E VIA DI MALAFEDE E SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA
ED INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO PREVISTO PER OGGI TRA LE ORE 10.00 E LE ORE 12.00 UNO SCIOPERO GENERALE SULLE RETI ATAC, COTRAL E TPL.
DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO E TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
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