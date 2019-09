Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2019 ore 09:15

VIABILITÀ 26 SETTEMBRE 2019 ORE 09.05 TOMMASO RENZI

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE IN CARREGGIATA INTERNA DOVE UN INCIDENTE PROVOCA CODE TRA CASSIA BIS E SETTEBAGNI, PRESTARE ATTENZIONE A CHI E IN VAGGIO DATO CHE SI CIRCOLA SULLA CORSIA DI EMERGENZA, INVECE RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGIA ALL’ALTEZZA DELL’APPIA, PERMANGONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA PRENESTINA E ARDEATINA, PASSIAMO ALLA CARREGGIATA ESTERNA DOVE VI SONO CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E TIBURTINA, TRA CASSIA BIS E TRIONFALE E TRA PISANA E LA VIA DEL MARE

SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO IL TRAFFICO INCOLONNATO TRA IL RACCORDO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE ED IN SENSO OPPOSTO TRA TOGLIATTI ED IL RACCORDO

RALLENTAMENTI E CODE SULLA ROMA-FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DEL CENTRO

SPOSTIAMOCI SULLA PONTINA DOVE IL PRECEDENTE INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DI VALLERANO E STATO RIMOSSO PERMANGONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA CASTEL DI DECIAMO E VIA DELL’OCEANO ATLANTICO

PASSIAMO ALLA FLAMINIA DOVE VI SONO CODE IN DIREZIONE DEL CENTRO TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI

SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TROVIAMO CODE SULLAPPIA TRA L’AEROPORTO DI CIAMPINO ED IL RACCORDO SULLA COLOMBO TRA VIA DI ACILIA E VIA DI MALAFEDE E SULLA VIA DEL MARE ALL’ALTEZZA DI ACILIA

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO PREVISTO PER OGGI TRA LE ORE 10.00 E LE ORE 12.00 UNO SCIOPERO GENERALE SULLE RETI ATAC, COTRAL E TPL.

INFINE, PER LAVORI DI MANUTENZIONE A CIRA DI ASTRAL SPA, CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI IN DIREIZONE DI ROMA DEVIAZIONE OBBLIGATORIA SULLA SS7 APPIA.

DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO E TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral