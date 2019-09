Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2019 ore 09:45

VIABILITÀ 26 SETTEMBRE 2019 ORE 09.35 TOMMASO RENZI

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE IN CARREGIATA INTERNA TROVIAMO UN INCIDENTE CHE CAUSA CODE TRA CASSIA E SETTEBAGNI, INVITIAMO A PRESTARE ATTENZIONE A CHI E IN VIAGGIO DATO CHE SI TRANSITA SU DUE SOLO CORSIE, PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO CODE TRA PRENESTINA E ARDEATINA, MENTRE IN CARREGGIATA ESTERNA VI SONO RALLENTAMENTI E CODE TRA LA DIRAMAZIONE SUD E LA TIBURTINA E TRA LA ROMA-FIUMCINO E LA PONTINA

SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO IL TRAFFICO INCOLONNATO TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE ED IN SENSO OPPOSTO TRA TOGLIATTI ED IL RACCORDO

TRAFFICO INCOLONNATO ANCHE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA ED IL RACORDO PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE IN ESSO

RALLENTAMENTI E CODE SULLA ROMA-FIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DEL CENTRO

PASSAIMO ALL’APPIA DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E L’AEROPORTO DI CIAMPINO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO SULL’ARDEATINA TAR FALCOGNANA ED IL RACCORDO E SULLA PONTINA TRA SPINACETO E VIA DELL’OCEANO ATLANTICO

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO PREVISTO PER OGGI TRA LE ORE 10.00 E LE ORE 12.00 UNO SCIOPERO GENERALE SULLE RETI ATAC, COTRAL E TPL.

INFINE, PER LAVORI DI MANUTENZIONE A CIRA DI ASTRAL SPA, CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI IN DIREIZONE DI ROMA DEVIAZIONE OBBLIGATORIA SULLA SS7 APPIA.

DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO E TUTTO, IN CHIUSURA UN MESAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

