Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2019 ore 10:30

PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA CAUSA CODE TRA FLAMINIA E CASSIA, E PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA APPIA E DIRAMAIZONE ROMA SUD E TRA PRENESTINA E TIBURTINA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI ALLL’ALTEZZA DI SETTEBAGNI ATTUALMENTE IL TRAFFICO E SCORREVOLE SULLA PRECEDENTE ZONA INTERESSATA, PROSEGUEDO IN INTERNA TROVIAMO CODE PER INCIDENTE TRA LAURENTINA E COLOMBO E PIU AVANTI PER TRAFFICO INTENSO TRAOVIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA PRENESTINA E ARDEATINA.

SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO CODE TRA TOR CERVARA E FIORENTINI IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE E PROSEGUENDO TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST

TRAFFICO INCOLONNATO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD TRA TORRENOVA ED IL RACORDO PER DIFFICOLTA DI IMMISSIONE IN ESSO

RALLENTAMENTI E CODE SULLA ROMA-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E VIA DEL CAPPELLACCIO IN DIREZIONE DEL CENTRO

PASSAIMO ALL’APPIA DOVE UN INCIDENTE CAUSA CODE TRA SANTA MARIA DELLE MOLE E L’AEROPORTO DI CIAMPINO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

SEMPRE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE TROVIAMO CODE PER TRAFFICO INTENSO SULL’ARDEATINA TAR FALCOGNANA ED IL RACCORDO E SULLA PONTINA TRA VIA DI VALLERANO ED IL RACCORDO

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, INIZIATO LO SCIOPERO GENERALE DELLE RETI DI ATAC COTRAL E TPL, A RISCHIO CORSE METRO, BUS E TRENI, PREVISTO IL TERMINE DELLO SCIOPERO PER LE ORE 12.00

INFINE, PER LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ASTRAL SPA, CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI IN DIREIZONE DI ROMA DEVIAZIONE OBBLIGATORIA SULLA SS7 APPIA.

