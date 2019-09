Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2019 ore 11:30

VIABILITÀ 26 SETTEMBRE 2019 ORE 11.20 TOMMASO RENZI

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA CAUSA CODE TRA FLAMINIA E CASSIA, E PROSEGUENDO PER TRAFFICO INTENSO TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE ALL’ALTEZZA DELL’ARDEATINA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO CODE TRA L’A24 ROMA-TERAMO E LA PRENESTINA E RA CASILINA E ARDEATINA

SPOSTANDOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TROVIAMO CODE TRA TOR CERVARA E TOLGIATTI IN DIREZIONE DEL CENTRO DELLA CAPITALE E PROSEGUENDO TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST

PASSAIMO ALL’APPIA DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DIASGI ALL’ALTEZZA DELL’AEROPORTO DI CIAMPINO, PERMANGONO RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO ALL’ALTEZZA DI SANTA MARIA DELLE MOLE IN DIREZIONE DELLA CAPITALE

SPOSTIAMOCI SULLA VIA DEL MARE DOVE UN INCIDENTE CAUSA DISAGI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA NELLE DUE DIREZIONI

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, INIZIATO LO SCIOPERO GENERALE DELLE RETI DI ATAC COTRAL E TPL, A RISCHIO CORSE METRO, BUS E TRENI, PREVISTO IL TERMINE DELLO SCIOPERO PER LE ORE 12.00

INFINE, PER LAVORI DI MANUTENZIONE A CIRA DI ASTRAL SPA, CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI IN DIREIZONE DI ROMA DEVIAZIONE OBBLIGATORIA SULLA SS7 APPIA.

DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO E TUTTO, IN CHIUSURA UN MESAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE

Servizio fornito da Astral