Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2019 ore 12:30

VIABILITÀ 26 SETTEMBRE 2019 ORE 12.20 TOMMASO RENZI

BUONGIORNO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO

PARTIAMO DAL RACCORDO, DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI ALL’ALTEZZA DELLA CASSIA IN CARREGGIATA ESTERNA, PERMANGONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA FLAMINIA E CASSIA BIS, PROSEGUENDO SEMPRE IN CARREGGIATA ESTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI TRA LAURENTINA E ARDEATINA, MENTRE IN CARREGGIATA INTERNA TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE TRA LA NOMENTANA E L’A24 ROMA-TERAMO E TRA TUSCOLANA E ARDEATINA

SPOSTIAMOCI SULLA VIA DEL MARE DOVE UN INCIDENTE CAUSA DISAGI TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA NELLE DUE DIREZIONI

PASSIAMO CASSIA DOVE TROVIAMO CODE IN ENTRAMBE LE DIREZIONI TRA OLGIATA E LA STORTA

CODE NEI DUE SENSI DI MARICA ANCHE SULLA CASLINA ALL’ALTZZA DI FINOCCHIO, SULL’APPIA ALL’ALTEZZA DI ALBANO LAZIALE E SULLA NETTUNENSE ALL’ALTEZZA DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE E PAVONA

PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO, TERMINATO LO SCIOPERO GENERALE CHE CAUSAVA DISAGI SULLE RETE DI ATAC, COTRAL E TPL

INFINE, PER LAVORI DI MANUTENZIONE A CIRA DI ASTRAL SPA, CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI IN DIREIZONE DI ROMA DEVIAZIONE OBBLIGATORIA SULLA SS7 APPIA.

DA TOMMASO RENZI PER IL MOMENTO E TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO

Servizio fornito da Astral