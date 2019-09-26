Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2019 ore 15:30
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VIABILITÀ 26 SETTEMBRE 2019 ORE 15.20 WILLIAMS TALARICO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
PARTIAMO DAL RACCORDO DOVE TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E L’APPIA
MENTRE IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO
SULLA FLAMINIA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DEL CIMITERO FLAMINIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI
SULLA NETTUNENSE CODE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE E PAVONA
INFINE, PER LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ASTRAL SPA, CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI IN DIREIZONE DI ROMA DEVIAZIONE OBBLIGATORIA SULLA SS7 APPIA.
DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO E TUTTO, IN CHIUSURA UN MESAGGIO SULLA SICUREZZA STRADALE
Servizio fornito da Astral