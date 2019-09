Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2019 ore 16:30

VIABILITÀ 26 SETTEMBRE 2019 ORE 16.20 WILLIAMS TALARICO

SULL’A1 ROMA-NAPOLI CODE TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VALMONTONE IN DIREZIONE DI NAPOLI

SUL RACCORDO TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA VIA DEL MARE E L’APPIA

MENTRE IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA

SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE DEL CENTRO

SULLA FLAMINIA CODE PER LAVORI ALL’ALTEZZA DEL CIMITERO FLAMINIO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI

SULLA NETTUNENSE CODE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE E PAVONA

INFINE, PER LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ASTRAL SPA, CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI IN DIREIZONE DI ROMA DEVIAZIONE OBBLIGATORIA SULLA SS7 APPIA.

