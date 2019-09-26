Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2019 ore 17:45
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VIABILITÀ 26 SETTEMBRE 2019 ORE 17.35 WILLIAMS TALARICO
BUON POMERIGGIO E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA
MENTRE IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA
SULLA COLOMBO CODE PER INCIDENTE TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E VIA DI ACILIA IN DIREZIONE OSTIA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA
SULLA NETTUNENSE CODE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE E PAVONA
SULLA CASILINA CODE TRA LABICO E VALMONTONE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
RALLENTAMENTI SULLA TIBURTINA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI SETTECAMINI, BAGNI DI TIVOLI E TIVOLI
INFINE, PER LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ASTRAL SPA, CHIUSA LA TANGENZIALE DEI CASTELLI IN DIREIZONE DI ROMA DEVIAZIONE OBBLIGATORIA SULLA SS7 APPIA.
DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO E TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral