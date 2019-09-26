Viabilità Roma Regione Lazio del 26-09-2019 ore 18:45
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VIABILITÀ 26 SETTEMBRE 2019 ORE 18.35 WILLIAMS TALARICO
BUONASERA E BEN TROVATI CON L’INFOMOBILITÀ DELLA REGIONE LAZIO
SUL RACCORDO TROVIAMO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA
MENTRE IN INTERNA CODE TRA FLAMINIA E SALARIA E PIU’ AVANTI TRA BUFALOTTA E PRENESTINA
SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE TRA PORTONACCIO E IL RACCORDO IN USCITA DA ROMA
CODE ANCHE SULLA ROMA-FIUMICINO DALL’ANSA DEL TEVERE AL RACCORDO IN DIREZIONE AEROPORTO
SULLA NETTUNENSE CODE NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI FRATTOCCHIE E PAVONA
SULLA CASILINA CODE TRA LABICO E VALMONTONE IN DIREZIONE DI QUEST’ULTIMO
RALLENTAMENTI SULLA TIBURTINA NEI PRESSI DEI CENTRI ABITATI DI SETTECAMINI, BAGNI DI TIVOLI E TIVOLI
CODE SULLA COLOMBO DAL RACCORDO A VIA DI MALAFEDE IN DIREZIONE OSTIA
TERMINATI I LAVORI DI MANUTENZIONE A CURA DI ASTRAL SPA, RIAPERTA COMPLETAMENTE LA TANGENZIALE DEI CASTELLI
INFINE PER IL TRASPORTO PUBBLICO RALLENTATA LA LINEA ROMA-PISA PER UN GUASTO AI SISTEMI DI GESTIONE
DA WILLIAMS TALARICO PER IL MOMENTO E TUTTO, AL PROSSIMO AGGIORNAMENTO
Servizio fornito da Astral